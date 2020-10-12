ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно позитивные

Учитывая внешний фон, сегодня в начале торгов ожидаем перехода российского рынка в консолидацию у уровней пятничного закрытия

Отступление рынка энергоносителей и слабость валют развивающихся стран позволят паре доллар/рубль отыграть часть пятничных потерь и подняться на старте торгов в район 77 рублей

Длинные ОФЗ могут не удержаться на достигнутых уровнях

Северсталь (ПОКУПАТЬ) в III квартале увеличила выпуск стали на 3% ко II кварталу - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Благодаря завершению краткосрочного ремонта доменных печей и, в связи с этим ростом выплавки чугуна, по итогам 3кв. 2020г. Северсталь смогла увеличить производство стали на 3% кв./кв. до 2,89 млн тонн. Ощутимый рост показали консолидированные продажи стальной продукции, которые выросли на 18% кв./кв. до 3.01 млн тонн. На фоне восстановления потребления доля внутренних продаж увеличилась с 56% до 63%. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 49% (2 кв. 2020: 43%). В силу благоприятной ценовой конъюнктуры на экспортных направлениях средневзвешенная цена реализации стальной продукции в 3 кв. 2019 выросла на 2% кв./кв.

По итогам 3кв. ждем роста выручки и EBITDA Северстали в пределах 15% кв./кв. относительно 2кв 2020г. Рост цен на конечную продукцию будет поддерживаться ростом натуральных показателей и ослаблением курса рубля. Финансовые результаты по МСФО за третий квартал Северсталь представит 22 октября.

Под влиянием восстановления спроса на стальную продукцию как внутри России, так и в Китае, мы позитивно смотрим на металлургический сектор, особенно на фоне восстановления мировых цен на сталь привлекательны компании с гибким подходом к поставкам на экспорт и на внутренний рынок. Среди подобных компаний в своей стратегии на 4 квартал мы выделяем акции Северстали. Компания выплачивает дивиденды в размере 100% FCF, а дивидендная доходность по итогам года превышает 10%. Денежные потоки наиболее устойчивы в период спада за счет лидерства по издержкам, сбалансированной стратегии экспорта / внутренних продаж и близостью к полной вертикальной интеграции. Отмечаем также поддержку со стороны высоких цен на железную руду. Мы рекомендуем акции Северсталь к покупке с целевой ценой в 1200 руб./акция.



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