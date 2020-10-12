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Курсы валют ЦБ РФ на 12 октября: 77,0239 руб/доллар США и 91,0037 руб/евро

ЦБ РФ с 13 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 77,0239 руб.
  • 1 евро - 91,0037 руб.
  • 10 китайских юаней - 114,3040 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0045 р. (0,01%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2874 р. (0,32%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4240 р. (0,37%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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