«Фридом Финанс»: В центре внимания старт сезона отчетов

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 9 октября американские индексы завершили на положительной территории. Индекс S&P500 вырос на 0,88%, достигнув 3477 пунктов, Dow Jones прибавил 0,57%, NASDAQ поднялся на 1,39%. Лидером роста стал технологический сектор (+1,54%), аутсайдером стала энергетическая отрасль (-1,59%). Оптимизму участников рынка способствовало повышение объема обсуждаемого в Конгрессе пакета экономических стимулов c $1,6 трлн до $1,8 трлн.

Advanced Micro Devices (AMD: -3,9%) ведет переговоры о покупке производителя интегральных микросхем программируемой логики Xilinx (XLNX: +14,1%) за $30 млрд. Гарантий того, что сделка состоится, пока нет. Gilead Sciences (GILD: +0,8%) сообщила о результатах тестов, согласно которым применение препарата Remdesivir ускоряет выздоровление пациентов с COVID-19 в среднем на пять дней.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В фокусе внимания остаются перспективы принятия пакета фискальных стимулов. Предложенный Белым домом обновленный вариант программы объемом $1,8 трлн законодатели отклонили, но это было ожидаемо, так как партийные разногласия по поводу объемов и методов стимулирования сохраняются. Все еще остается маловероятным, что компромисса удастся достигнуть до президентских выборов.

Великобритания и Италия на этой неделе могут объявить о новых ограничительных мерах, но жесткий локдаун, который приостановил бы нормальное функционирование экономики, практически исключен. В США эпидемиологическая ситуация также ухудшается, хотя вероятность скорого появления вакцины от COVID-19 балансирует риски.

На этой неделе стартует сезон корпоративных отчетов за третий квартал. На этом фоне повысится волатильность. Ожидается неплохая динамика восстановления выручки и прибыли, что усилит интерес покупателей к рисковым активам.

Азиатские фондовые индексы закрылись в преимущественно в зеленой зоне. Гонконгский Hang Seng повысился на 2,2%, китайский CSI300 – на 3,03% и лишь японский Nikkei снизился на 0,26%. Европейские индексы растут. EuroStoxx 50 прибавляет 0,45%. Аппетит к риску немного усиливается. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 0,77%. Фьючерс на нефть Brent снижается до $42,3. Золото снижается до $1920.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии предпримет попытку достичь 3500 пунктов.

Значимой макростатистики сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 24 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 склонен к продолжению восходящего движения. Индикатор RSI пока не достиг зоны перекупленности и сохраняет потенциал роста. Исторический максимум 3588 пунктов выступит серьезным сопротивлением для покупателей в среднесрочной перспективе. Ближайшая поддержка для S&P500 располагается на уровне 3430 пунктов.

13 октября результаты за третий квартал опубликует крупнейший в США по активам банк JPMorgan Chase & Co. (JPM). Во втором квартале он оставался прибыльным, чистая прибыль составила почти $4,7 млрд. Консенсус-прогноз чистой прибыли за третий квартал предполагает результат на уровне $6,8 млрд. Аналитики ждут снижения начисления резервов под ожидаемые кредитные убытки с $10,5 млрд во втором квартале до $2,5 млрд в третьем. Мы считаем этот консенсус-прогноз слишком оптимистичным, вероятно, сумма резервов будет выше, при этом банк, скорее всего, останется прибыльным.

Также в этот вторник отчитается Johnson & Johnson (JNJ). Согласно прогнозу, выручка по итогам третьего квартала может составить $20,13 млрд (-2,9% г/г), а EPS — $1,96 (-7,5% г/г). Предыдущий квартальный отчет отразил снижение продаж в сегментах потребительских товаров и медицинских устройств. Смягчение карантинных ограничений в третьем квартале и восстановление спроса на аппаратные процедуры должно поспособствовать возобновлению позитивной динамики выручки в этих сегментах. Ожидается, что основным драйвером ее роста станет фармацевтический сегмент. Согласно прогнозу, Johnson & Johnson выручка и EPS повысятся, но достижение уровней 2019 года маловероятно, так как в некоторых странах в последние три месяца сохранялись или были вновь введены карантинные ограничения, пусть и менее жесткие, чем весной.

16 октября отчетность за третий квартал представит мировой лидер в области нефтесервисных услуг компания Schlumberger (SLB). Рынок ожидает роста выручки SLB на 1%, до $5,4 млрд, скорректированная EPS может увеличиться в 2,5 раза, до $0,12. По нашему мнению, выручка компании может недотянуть до прогнозов ввиду минимальной за десятилетия буровой активности в секторе. Тем не менее мы не исключаем приятных сюрпризов от прибыли и операционного денежного потока благодаря существенному сокращению штата и других расходных статей. На конец второго квартала 2020 года численность персонала была уменьшена со 103 тыс. до 85 тыс.