«Фридом Финанс»: Бумаги Татнефти снижаются на фоне ослабления нефтяного рынка

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 0,5% под влиянием улучшения динамики американских фондовых рынков и на фоне улучшения ожиданий в отношении статистики показателей динамики свободной денежной ликвидности. На фоне начала Минфином размещения запланированного на октябрь-декабрь рекордного объема ОФЗ на сумму в 2 трлн руб., ЦБ в 10 раз повысил лимит по операциям месячного репо, в рамках которых банки могут получать кредиты у регулятора под залог ценных бумаг. На аукционе репо в рублях на срок 1 месяц Банк России 12 октября 2020 года установил максимальные объемы предоставления средств кредитным организациям в 1 трлн рублей и 400 млрд рублей – на аукционе репо на срок 1 год. Лимиты на последующих аукционах репо, по данным ЦБ, будут определяться с учетом динамики показателей ликвидности банковского сектора.

Динамику лидеров роста сегодня определяют в существенной мере краткосрочные, неустойчивые факторы.

В частности, бумаги ритейлеров Лента и Магнит вновь растут на новостях о развитии сервисов экспресс-доставки. Акции Mail.ru растут на фоне информации о планах компании провести IPO игрового подразделения.

Бумаги Татнефти снижаются на фоне ослабления нефтяного рынка сегодня утром и под влиянием возможной технической фиксации игроками прибыли после публикации в пятницу ожидавшейся рынком информации об одобрении СФ закона о корректировке порядка взимания налога на дополнительный доход (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Корректировка даст возможность Татнефти и Газпром нефти получить налоговый вычет по НДПИ с 1 января 2021 г. в объеме не более 36 млрд руб. за три года в расчете на компанию.

Роль информации с ведущих зарубежных площадок для рынка в текущей ситуации в очередной раз усиливается. С учетом существенного улучшения внешнего информационного фона и, несмотря на традиционно повышенные внутриэкономические риски, в понедельник преобладают шансы повышения цен широкого российского рынка акций. Целевые диапазоны закрытия первого торгового дня пятидневки для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2810-2870 пунктов, 76,15-77,70 рублей и 90,15-91,55 рублей за доллар США и евро соответственно.