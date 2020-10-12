ИАЦ «Альпари»: Рынок акций за неделю - время для акций "Татнефти"

На прошедшей неделе, с 5 по 9 октября, российский фондовый рынок продемонстрировал весьма разнообразную динамику индексов, что бывает редко. Так, если индекс МосБиржи за неделю понизился на 0,64%, до 2834,09 пункта, то индекс РТС, наоборот, очень неплохо для кризисного времени вырос на 1,4%, до 1164,34 пункта. Видимо, рынку было трудно выбрать единое направление, так как, с одной стороны, «бычьими» факторами выступают цены на золото, которые за неделю подросли на 1,5%, и мощный рост цены нефти Brent на 9,6%, но, с другой стороны, санкционная угроза для российской экономики или отдельных отраслей ещё не устранена полностью. Рост на прошлой неделе наблюдался в «голубых фишках», преимущественно в акциях нефтяной отрасли и металлургии. Успешно состоявшееся IPO крупной транспортной корпорации «Совкомфлот» и начало торгов этими акциями на Московской Бирже принципиального влияния на российский фондовый рынок не оказали.

В лидеры роста на прошлой неделе вышли привилегированные акции «Татнефти», взлетевшие на слабом рынке на рекордные 21%, до 442,3 руб. за акцию. Рост был связан с приближающейся датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов, назначенной на 12 октября. Напомним, что внеочередное общее собрание акционеров «Татнефти» приняло решение выплатить дивиденды в размере 9,94 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Дивидендная доходность по каждой из акций составит около 2,2% за полгода, что на слабом рынке достаточно неплохо. Одновременно обыкновенные акции «Татнефти» подорожали на 1,4% до 458,4 руб. за бумагу. Мы не имеем целевой цены и рекомендации по префам этой нефтяной компании. А наша целевая цена обыкновенной акции «Татнефти» составляет 550 руб., рекомендуем «покупать» бумаги в годовом горизонте.

Хуже рынка на прошлой неделе торговались акции «Аэрофлота», подешевевшие за неделю на 12,5%, до 60 руб. за акцию. Вероятно, основной причиной падения стал резкий рост числа заразившихся вирусом Covid-19 в России и в мире, что вызвало у инвесторов опасения возможного закрытия границ даже с теми немногочисленными странами, с которыми авиасообщение было открыто, а также не в меньшей степени снижения спроса на путешествия, опять же, из-за эпидемических рисков. Наша целевая цена по акциям «Аэрофлота» составляет 63 руб. за акцию, рекомендуем эти бумаги «держать».

Мы считаем, что на этой неделе индекс РТС может проторговаться в коридоре 1150-1200 пунктов, а индекс МосБиржи — в интервале 2840-2890 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»