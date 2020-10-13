ИАЦ «Альпари»: На бирже нет четкого понимания происходящего

Российский рынок акций в понедельник выглядит неоднородно. Внешний фон остается смешанным, в Штатах сегодня День Колумба и ничего особенно важного не запланировано, но президентская гонка в полном разгаре. Нефть под давлением в силу вполне понятных фундаментальных факторов, и отечественные инвесторы не могут игнорировать этот фактор.

Индекс МосБиржи подрос до 2847 пунктов и может в ближайшее время зависнуть в пределах 2815-2875 пунктов. Индекс РТС смотрится неплохо около 1163 пунктов и может двигаться в рамках 1145-1170 пунктов.

В списке лидеров спроса в понедельник мало что существенным образом поменялось. Акции «Системы» возглавляют рейтинг наиболее востребованных ценных бумаг и обновляют пик на уровне 24,628 руб. По-прежнему сильный драйвер здесь — предстоящее IPO Ozon, потому нельзя исключать обновления пика около 25 руб.

Акции «Аэрофлота» успели спикировать вниз к новому локальному «дну» на уровне 59 руб., и здесь все довольно мрачно. Как уже говорилось, без мощной фундаментальной опоры в виде возвращения пассажиропотока к более-менее приличным объемам разворота тренда в ценных бумагах не будет, какими бы ни были финансовые вливания в этот бизнес. Здесь вполне можно допустить спад к 57 руб. и ниже.

Доллар США сейчас дорожает и возвращается на отметки выше 77 руб. Это нормальная реакция рынка на текущие внешние условия, где нефть в «красном», а поводов для оптимизма меньше, чем хотелось бы. «Американец» может спокойно двигаться в коридоре 76,50-78,00 руб. Евро в понедельник вечером торгуется по 91,02 руб., так же поднимается и сохраняет за собой рамки движения в широком диапазоне 91-93 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»