ПСБ: Индекс МосБиржи не смог закрепиться выше 2850 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В понедельник российский фондовый рынок предпринял попытку коррекционного роста на противоречивом внешнем фоне. С одной стороны, давление на российский бумаги оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent упала более чем на 2,5%, отступив в район 41,6 доллара за баррель. С другой, покупкам в наших акциях способствовала динамика западных фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1%, а в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 выросли на 0,9% и 1,4% соответственно. На таком фоне к 18.15 мск индекс МосБиржи подтянулся на 0,5%, поднявшись в район 2848 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги X5 Retail Group и Системы, рост которых превысил 3,9%. Хуже рынка торговались М.Видео и Татнефть, потерявшие 2% и 1,4% соответственно. Отметим, что в ходе сегодняшних торгов индекс МосБиржи предпринял попытку отыгрыша отметки 2850 пунктов, которая до недавнего времени выступала поддержкой для рынка. Однако, на фоне падения цен на нефть у «быков» не хватило сил для закрепления выше данного уровня, который теперь выступает ближайшим сопротивлением. При этом очередное неудачное его тестирование снизу говорит в пользу негативного сценария, целью которого выступает район 2700-2750 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,4%, поднявшись выше 77 рублей, евро прибавил 0,3%, торгуясь в район 92 рублей. Отметим, что кроме ситуации в ценах на нефть, негативно на рубле сказалась и динамика валют развивающихся стран, которые в ходе сегодняшней сессии несли потери. В результате пара доллар/рубль смогла отыграть часть потерь, понесенных в рамках прошлой недели, однако продолжила торговаться ниже сопротивления на уровне 77,5 рубля. В случае дальнейшего ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и снижения спроса на валюты EM, к концу недели американская валюта может закрепиться в диапазоне 77,5-80 рублей.