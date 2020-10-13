«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 13 октября в коридоре 1150-1175 пунктов

В понедельник, 12 октября, основные западноевропейские рынки закрылись разнонаправленно, американские индексы завершили день ростом. Как и в Европе, по-разному закрылись российские индексы. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,43%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару, напротив, снизился на 0,12%. Среди лидеров роста – X5 (+4,6%) и «Система» (+4,11%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 0,88%.

Утром вторника большинство индексов стран АТР росло на 0,1-0,9%. Исключением был Shanghai Composite, который терял около 0,2%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 527 п., на 0,17% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост в Азии задает умеренно-благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2820-2875 пунктов, по индексу РТС — 1150-1175 пунктов. Сегодня «ММК» опубликует производственные результаты за третий квартал.

Рубль накануне умеренно снизился. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 77,1050 руб. (+33,75 коп.). Европейская валюта выросла до 91,1450 руб. (+33,5 коп.). Российская валюта оказалась под давлением от снижения нефтяных котировок. Однако утреннее восстановление цен на черное золото может оказать поддержку рублю в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 76,3-77,9 руб., для европейской валюты — 90,2-92,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»