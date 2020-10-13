Комментарии

ПСБ: Нефть остается уязвимой

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:

Цены на нефть Brent инерционно отскакивают после вчерашнего снижения. Краткосрочные факторы поддержки в виде ограничения предложения ушли, теперь снова в фокусе перспективы восстановления спроса на фоне второй волны коронавируса. Статистика по импорту нефти Китаем за сентябрь показала рост на 2,1% за месяц. В итоге в 3 кв. страна нарастила импорт на 12,7% г/г, но в 4 кв. ожидаем менее оживленного спроса из-за исторически высоких запасов и высокой же базы импорта в прошлом году в 4 кв.

На текущей неделе в фокусе традиционные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Мы полагаем, что цены на нефть Brent сегодня попытаются проторговать 40-42 долл./барр., но на успех не рассчитываем. Неоднородность восстановления мировой экономики и растущее предложение нефти, несмотря на ОПЕК+, будут играть против нефти.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Попова призвала не допустить «диссидентства» в отношении вакцины от COVID-19
Роспотребнадзор не видит смысла в «блокировании» экономики из-за коронавируса
Как выживает иркутская фитнес-индустрия во время пандемии?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги