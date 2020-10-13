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Курсы валют ЦБ РФ на 13 октября: 77,2855 руб/доллар США и 91,0732 руб/евро

ЦБ РФ с 14 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 77,2855 руб.
  • 1 евро - 91,0732 руб.
  • 10 китайских юаней - 114,6720 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2616 р. (0,34%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0695 р. (0,08%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3680 р. (0,32%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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