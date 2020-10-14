ПСБ: Вновь не смогли преодолеть 2850 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Во вторник российский фондовый рынок продолжил негативную динамику, на противоречивом внешнем фоне. Так, поддержку нашим акциям оказывала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил чуть менее 2%, поднявшись выше 42,5 доллара за баррель. При этом снижение западных фондовых площадок, напротив, оказывало давление на наши бумаги. Так, в Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 0,9%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 отступили на 0,4%. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи снизился на 0,6%, опустившись ниже 2830 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Татнефти, НЛМК, ММК и Аэрофлота, падение которых превысило 2,5%. Лучше рынка торговались Система и Русал, прибавившие более 2%. Отметим, что в ходе сегодняшней сессии индекс МосБиржи вновь предпринял попытку пробоя сопротивления на уровне 2850 пунктов. И вновь у рынка не хватило сил для закрепления над этой отметкой. Более того к концу сессии рынок ушел на отрицательную территорию, сделав шаг к нижней границе диапазона 2800-2850 пунктов. Обновление минимумов понедельника, которое может случится уже завтра в случае дальнейшего ухудшения внешней конъюнктуры, будет еще одним сигналом говорящем о развитии сценария снижения, целью которого выступает район 2700-2750 пунктов.



На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на символические 0,04%, удержав позиции выше 76,1 рубля, евро снизился на 0,7%, торгуясь в районе 90,5 рубля. Разнонаправленная динамика основных мировых валют объясняется существенным снижение пары евро/доллар на международном валютном рынке. При этом по отношению к рублю доллар в рамках сегодняшней сессии протестировал отметку 77,5 рубля, однако не смог закрепиться над ней, откатившись к уровням закрытия понедельника. Учитывая риски возобновления негативной динамики на рынке энергоносителей и отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в район 38-40 долларов за баррель, ожидаем дальнейших попыток американской валюты вернуться в диапазон 77,5-80 рублей.