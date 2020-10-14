ИАЦ «Альпари»: Российские инвесторы потеряли ориентиры

Российский рынок акций во вторник оказался под небольшим давлением, но, в общем и целом, на площадке не меняется ничего. Нефть положительно корректируется, а заокеанские инвесторы ждут презентации Apple. Статистики немного, но это пока. В итоге все как будто в ожидании и режиме экономики энергии.

Индекс МосБиржи продолжает консолидацию около 2844 пунктов и почти не движется. Краткосрочно, рублевый индикатор способен торговаться в пределах 2830-2855 пунктов. Индекс РТС тоже активностью не отличается и стабилен возле 1160 пунктов, как и ранее. Будут драйверы — будут и движения.

Бумаги «Аэрофлота» продолжают падать вниз в режиме штопора. Новый локальный минимум зафиксирован пока на отметке 57,86 руб., нисходящий торговый канал в очередной раз подтвержден, а цель снижения к 56,0 руб. актуальна.

В «зеленой» зоне сегодня совершенно неоднородный перечень бумаг. В плюсе акции «М.Видео», «Системы» и «БСП». Позитивно смотрятся бумаги «Ростелекома» и «Норникеля». У последнего в силе сохраняется тренд вверх на фоне появившихся ранее новостей о вероятном сокращении штрафов. Еще одним фактором поддержки могли выступить китайские статданные, которые подтверждают восстановление азиатской экономики, которая покупает металл и может наращивать приобретения.

Из интересного на сегодня внимание на себя обращают акции IT-компаний — «Мейл.ру» и «Яндекса». Вторая волна пандемии способна увеличить поток пользователей и на основных ресурсах, и внутри дочерних проектов.

Новость от Банка России о запуске цифрового рубля совпала с началом разворота и относительного укрепления российской валюты к доллару и евро. Цифровой рубль поддержит Россию в мировой торговле и снизит санкционные риски, зависимость от доллара. Доллар США во второй половине дня чуть прибавляет в весе и торгуется около 77,08 руб. Краткосрочно торги вероятны в коридоре 77-78 руб. за доллар США. Евро стоит 90,55 руб., что оставляет актуальным диапазон колебаний в пределах 90,50-92,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»