«Фридом Финанс»: Тон торгам задаст отчетность крупнейших банков

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 12 октября американские индексы завершили ростом. Индекс S&P 500 поднялся на 1,64%, достигнув 3534 пунктов, Dow Jones вырос на 0,88%, NASDAQ – на 2,56%. Оптимизм инвесторов, связанный с ожиданием принятия новой программы стимулирования экономики, сохранился. Локомотивами повышательной динамики выступили акции Apple и Amazon, поднявшиеся на 6,35% и 4,75% соответственно в преддверии презентации новых iPhone и распродажи Amazon Prime Day. Сектора ИТ, коммуникаций и циклических потребительских товаров стали лидерами роста.

Новости компаний

Китайские стриминговые платформы для геймеров DouYu (DOYU: +12%) и HUYA (HUYA: -11,2%) объявили о слиянии. Облачная коммуникационная компания Twilio (TWLO: +7,7%) объявила о покупке непубличной компании Segment за $3,2 млрд. Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В центре внимания находится приостановка Johnson&Johnson тестирования вакцины от COVID-19 в связи с необъяснимой болезнью одного из участников. Как и в случае с AstraZeneca, выявленный побочный эффект стал следствием большой выборки испытуемых. В то же время новые исследования указывают на то, что иммунитет от коронавируса может держаться лишь ограниченный период времени, поэтому переболевшие весной могут попасть в группу риска и осенью.

Сегодня будут опубликованы первые квартальные отчеты в банковском секторе, авиаотрасли и здравоохранении, что вызовет повышенную волатильность на рынке. От банков ожидается восстановление финансовых показателей за счет начисления меньшего объема резервов под ожидаемые убытки. Сильные отчеты могут способствовать продолжению ралли.



Азиатские фондовые индексы завершили сессию в зеленой зоне. Японский Nikkei вырос на 0,18%, китайский Hang Seng поднялся на 0,33%. Европейские индексы снижаются. EuroStoxx 50 теряет 0,16%.



Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,76%. Фьючерс на нефть Brent растет выше $42,4. Золото колеблется у $1920.



Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии протестирует уровень 3560 пунктов.



Сегодня будет опубликован базовый индекс потребительских цен за сентябрь (прогноз: +0,2% м/м после +0,4% в августе). Несмотря на замедление роста индекса, инфляционное давление в ближайшие месяцы будет оставаться уверенным, так как спрос во многих секторах восстанавливается.



Отчет за третий квартал опубликует крупнейший в США по активам банк JPMorgan Chase & Co. (JPM). Консенсус-прогноз чистой прибыли за третий квартал предполагает результат на уровне $6,8 млрд. Аналитики ждут снижения начисления резервов под ожидаемые кредитные убытки с $10,5 млрд во втором квартале до $2,5 млрд в третьем. Мы считаем этот консенсус-прогноз слишком оптимистичным, вероятно, сумма резервов будет выше, при этом банк, скорее всего, останется прибыльным.



Выпустит квартальную отчетность и Citigroup Inc. (C). В последнее время четвертый по активам банк США находится под пристальным вниманием из-за штрафа на $400 млн, который был связан с выявленными нарушениями. Реакция рынка будет в большей степени зависеть от начисленных резервов под ОКУ за отчетный период и прогнозируемых расходов в ближайшие кварталы.

За третий квартал отчитается также Johnson & Johnson (JNJ). Согласно прогнозу, выручка по итогам третьего квартала может составить $20,13 млрд (-2,9% г/г), а EPS — $1,96 (-7,5% г/г). Ожидается, что основным драйвером роста выручки станет фармацевтический сегмент, а продажи медицинского оборудования и потребительских услуг покажут восстановление.



Индекс настроений от Freedom Finance повысился до 29 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.



Технически S&P500 выглядит заметно сильнее. Индикатор RSI сигнализирует об инициативе «быков» и приближается к зоне перекупленности, сохраняя при этом потенциал роста. Уровень исторического максимума 3588 пунктов выступит серьезным сопротивлением для покупателей.