«Фридом Финанс»: Акции М.Видео подогрел спрос на iPhone

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Глобальные рынки сегодня слабо корректируются после уверенного подъема накануне. Индексы США и Европы теряют до 1%. Азиатские площадки ранее закрыли сессию без единой динамики. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging markets также сигнализирует о продаже активов инвесторами, теряя порядка 0,5%.

Цены на нефть не смогли существенно разбавить данный негатив. После ежемесячного доклада ОПЕК, где картель выразил беспокойство по поводу роста избытка предложения со стороны стран, не входящих в картель, цены на сырье выросли на 1%. ОПЕК заявила о готовности сократить поставки на 900 тысяч баррелей в сутки. Brent под вечер держится уверенно выше $42 и в моменте тестировал $42,7. Мы ожидаем на ближайших сессиях снижения котировок ближе к отметке $41,5.

РТС на таком смешанном фоне умеренно снижается, теряя немногим более 0,5%. Индикатор к закрытию держится выше 1150 пунктов, хотя еще днем торговался вплотную к 1170. На ближайшие дни мы не закладываем большой волатильности. Рынок будет колебаться в диапазоне 1150-1180 пунктов.

Индекс Мосбиржи, отражающий движение рынка в рублевом эквиваленте, на фоне нейтрального рубля снижается в тех же пределах, что и РТС - около 0,5%. Торги сегодня шли в диапазоне 2820-2860 пунктов, не показывая принципиальных сдвигов по отношению к тренду, сложившемуся на прошлой неделе. С высокой вероятностью на ближайшей сессии мы увидим очередную попытку закрепиться чуть выше отметки 2850 пунктов. Скорее всего, безуспешную.

Среди ключевых фишек сегодня внимание инвесторов привлекает М.Видео (+5,9%). Бумаги компании разогреты в связи с презентацией новой линейки смартфонов Apple. Торговая сеть пока не анонсировала предзаказ и возможные даты поставок, но игроки рынка закладывают покупательский ажиотаж заранее. На наш взгляд, можно ожидать дальнейшего роста акций М.Видео к максимумам у отметки 720 рублей. Это дает краткосрочный потенциал еще около 6% от текущей цены бумаги.

В аутсайдеры сегодня попали: Аэрофлот (-2,8%), НЛМК (-2,7%), Алроса (-2,4%). На бумаги авиаперевозчика продолжает давить история с допэмиссией. Среди основных приобретателей акций по итогам SPO оказались VTB Capital и РФПИ. Увеличение доли государства в Аэрофлоте стало новым сигналом к распродаже. Акции сегодня пробили минимум ниже 57,8 рублей и ближе к концу сессии с трудом удерживаются около 57. Мы сохраняем позитивный краткосрочный прогноз. Негативные факторы уже заложены в цене, и дальнейшее движение Аэрофлота ожидается преимущественно вверх.

Рубль взял паузу по отношению к ключевым валютам. Доллар сохраняет свои позиции немногим выше отметки 77, а евро опустился ближе к 90,5 благодаря падению на межбанковском рынке, где он также сегодня теряет около 0,5% к доллару США. Ожидаем на ближайшей сессии падения валютных пар в пределах 60 копеек по доллару и 70 по евро.