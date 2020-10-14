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«Фридом Финанс»: Минфин изучит спрос на «длинные» ОФЗ

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»: 

Преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали бумаги М.Видео (+6,90%). В аутсайдерах оказались акции Petropavlovsk (-3,19%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 77.

Минфин проведет аукцион ОФЗ. На этот раз мы не ожидаем рекордного спроса, хотя свободная ликвидность на рынке присутствует в достатке, несмотря на крупные размещения. Минфин проверит спрос на «длинные» бумаги – новый флоутер с погашением в 2032 году и выпуск 15-летних ОФЗ-ПД. Объем размещения также будет определяться дисконтом. Котировки ОФЗ-26233 заметно выросли с конца сентября, и интереса к ним меньше. Кроме того, объем в обращении составляет около 60 млрд руб. из 450 млрд.

Прогноз по российской экономике улучшен. МВФ ожидает падения годового ВВП на 4,1% против более ранней оценки 6,6%. При этом мировая экономика, как ожидает МВФ, просядет на 4,4%. Минэкономразвития более оптимистично и рассчитывает, что по итогам года отечественный ВВП опустится на 3,9%. Новость, безусловно, хорошая, однако вряд ли она способна вызвать приток средств международных фондов в российские акции. Нивелирует позитив прогноз МВФ по средней цене на нефть на будущий год, которая, по мнению организации, окажется в районе $41 за баррель, то есть вблизи текущего уровня.

Ожидаем боковую динамику. Индекс Мосбиржи находится вблизи 200-дневной средней и минимума с июля. На ход торгов повлияет внешний фон и макростатистика. Ориентир для пары USD/RUB: 76,50-77,50, прогноз по индексу Мосбиржи: 2800-2850 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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