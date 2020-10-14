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ПСБ: Доллар попытается вернуться в диапазон 77,5-80 рублей

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Основным фактором давления на национальную валюту выступит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent корректируется на 0,3%, отступив в район 42,3 доллара за баррель. При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия вторника не даст дополнительных ориентиров для рубля. На таком фоне ожидаем некоторого ослабления российской валюты в начале торгов, что позволит паре доллар/рубль отыграть вчерашние потери и вновь подняться выше 77,1 рубля. В дальнейшем рубль может продолжить слабеть по отношению к основным мировым валютам на фоне отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в коридор 40-42 доллара за баррель. Это позволит доллару в ходе торгов предпринять очередную попытку возвращения в диапазон 77,5-80 рублей.

Напомним, что во вторник рубль укрепился к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар снизился на 0,1%, закончив торги чуть выше 77 рублей, евро потерял 0,7%, отступив в район 90,5 рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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