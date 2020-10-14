Комментарии

ПСБ: Не видим поводов для роста цен на нефть Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Ближайший фьючерс на нефть Brent держится чуть выше 42 долл./барр. Сегодня в фокусе данные от API, завтра - от Минэнерго, которые отразят эффект от остановки добычи из-за урагана. Временно это может оказать нефти поддержку, но фундаментально спрос все равно останется ниже уровня прошлого года. А перспективы его быстрого восстановления в следующем году сомнительны из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Мы продолжаем ждать нефть Brent в диапазоне 40-42 долл./барр.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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