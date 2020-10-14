ПСБ: Ситуация на мировых рынках развивается по сценарию предыдущей недели

Стимулы в США и распространение Covid-19 в центре внимания - Роман Антонов - главный аналитик ПСБ

Конъюнктура мировых фондовых рынков к середине недели ухудшилась. Отсутствие прогресса в переговорах в Сенате США по размеру и направлениям стимулов вновь в центре внимания. Демократы не согласились с последним предложением республиканцев в размере 1,8 трлн. долл., что на 400 млрд меньше планируемого объема. Спикер Н. Пелоси заявила, что сделка далека от завершения и при таких условиях не будет оформлена до начала президентских выборов. Между тем участники рынков по-прежнему настроены на принятие мер поддержки до конца года, поэтому реакция фондового рынка была сдержанной. Причиной беспокойства инвесторов стала информация о приостановке исследований Johnson & Johnson в лечении коронавируса, а также торможение разработки вакцины от Eli Lilly после результатов клинических исследований. Это настраивает на более продолжительный период разработки вакцины чем ожидалось ранее. На этом фоне американские индексы Dow Jones и S&P 500 и снизились на 0,6-0,7%. Европейские индексы находятся под давлением по причине роста числа зараженных Covid-19 в Германии и других странах. Пока власти не готовы вводить жесткие карантинные меры и ограничиваются точечными локдаунами и ужесточением мер социального дистанцирования.

Если же говорить о настроениях на утро среды, то они скорее умеренно негативные. Азиатские рынки отыгрывают снижение фондовых рынков США, а фьючерсы на основные американские индексы показывают незначительный рост. Сегодня в отсутствие значимой макростатистики тема распространения коронавируса остается центральной. По мере приближения президентских выборов в США волатильность будет нарастать, а негативное влияние геополитических и экономических рисков может усилиться, что заставляет нас осторожно оценивать перспективы мировых фондовых рынков во второй половине октября.

Вчера индекс МосБиржи (-0,6%) вслед за мировыми рынками перешел к снижению. Учитывая внешний фон, сегодня ожидаем движение индекса МосБиржи в середине диапазона 2800-2850 пунктов с попытками ухода к его нижней границе. В условиях слабого рубля и перспектив дальнейшего повышения волатильности на глобальных рынках нашим базовым сценарием на ближайший месяц по-прежнему остается развитие коррекционных настроений на рынке, с сохранением точечного спроса на акции. Поддержку отдельным историям может оказать старт сезона отчетности во второй половине месяца, а пока же внутренние факторы роста не перевешивают возможные риски.