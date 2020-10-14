«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 14 октября в коридоре 1145-1170 пунктов

Во вторник, 13 октября, основные западные индексы дружно снизились. На фоне общего пессимизма инвесторов снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,59%. Долларовый индекс РТС снизился чуть скромнее, на 0,58%. Среди лидеров снижения – «Аэрофлот» (-3,32%) и «НЛМК» (-2,89%). Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 0,55%.

Утром среды большинство индексов стран АТР снижалось на 0,1-0,8%. Исключением был японский Nikkei 225, который прибавлял 0,13%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 512 п., на 0,2% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее снижение азиатских торговых площадок задает негативный внешний фон перед открытием торгов российскими акциями. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2800-2860 пунктов, по индексу РТС — 1145-1170 пунктов.

В отличие от акций, рубль накануне укрепился. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 77,0500 руб. (-5,5 коп.). Европейская валюта снизилась до 90,4700 руб. (-67,5 коп.). Более заметное падение евро связано со снижением валютной пары EURUSD на мировом рынке с 1,1810 до 1,1740. Утром нефть торговалась чуть ниже уровней вчерашнего закрытия, это может оказать некоторое давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 76,3-77,8 руб., для европейской валюты — 89,6-91,4 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»