ПСБ: Благодаря увеличению лимита недельного РЕПО с ЦБР для российских банков спрос на новый флоатер сегодня может составить более 300 млрд руб.
Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ
Во вторник кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 1-2 б.п. Покупки рублевых облигаций проходили на фоне роста нефтяных цен и усиления аппетита к риску развивающихся стран на глобальных рынках. Инвесторы ожидают, что ограничения деловой активности из-за коронавируса будут не такими масштабными, как весной, а монетарные и бюджетные стимулы расширятся.
Минфин РФ сегодня проведет размещение нового флоатера ОФЗ-ПК 29017 (погашения 25 августа 2032) и 15-летних ОФЗ с фиксированным купоном серии 26233 без объявления лимита. Ожидаем большой спрос на флоатер со стороны российских банков, которые на этой неделе получили дополнительную ликвидность от ЦБР по операциям месячного РЕПО на сумму 600 млрд руб.
С учетом рисков снижения нефтяных цен и ослабления рубля для 10-летних ОФЗ считаем актуальным диапазон доходности 5,95 – 6,15% годовых.
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