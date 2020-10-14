ПСБ: Конъюнктура мировых фондовых рынков к середине недели ухудшилась

Учитывая внешний фон, сегодня ожидаем движение индекса МосБиржи в середине диапазона 2800-2850 пунктов с попытками ухода к его нижней границе

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Основным фактором давления на национальную валюту выступит ситуация на рынке энергоносителей

Минфин РФ сегодня проведет размещение нового флоатера ОФЗ-ПК 29017 (погашение 25 августа 2032) и 15-летних ОФЗ с фиксированным купоном серии 26233. Благодаря увеличению лимита недельного РЕПО с ЦБР для российских банков спрос на флоатер может составить более 300 млрд руб.

ММК (ПОКУПАТЬ) нарастил выпуск стали в III кв. на 22% ко II кв, годовое падение составило 10% - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Производство стали по итогам 3кв. 2020г удалось нарастить благодаря завершению краткосрочных ремонтов доменного и конверторного производств. Ощутимый рост консолидированных продаж происходил на фоне более слабого результата предыдущего квартала. Позитивный эффект дало восстановление внутреннего спроса, рост доли продаж продукции с высокой добавленной стоимостью и рост цен. В сравнении с конкурентами результаты ММК за 9 мес. 2020 года выглядят хуже и по объемы выплавки и продаж. Тем не менее ожидаем рост финансовых показателей компании.