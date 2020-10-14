«Фридом Финанс»: Диапазон закрытия среды для индекса Мосбиржи 2815-2840 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск вырос на 0,2% на фоне консолидации ведущих американских фондовых индексов и цен на нефть. Стоит отметить стабилизацию котировок акций крупнейших мировых компаний нефтегазового сектора, которые в последние месяцы выглядели существенно хуже рынка. Информация о телефонном разговоре между президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которого обсуждалась ситуация на мировых рынках энергоносителей, может поддержать покупки на нефтяном рынке. Предыдущий аналогичный контакт высшего руководства РФ и Саудовской Аравии, по данным СМИ, состоялся 7 сентября, непосредственно перед началом текущего цикла восстановления цен на нефть.

В то же время, негативный для сегментов рынка товарных деривативов характер носят новости Bloomberg о том, что, в преддверии завтрашнего саммита ЕС, документы, имеющиеся у агентства, не свидетельствуют о значимом прогрессе в переговорах по заключению торгового соглашения с Британией в рамках Brexit. Такая информация традиционно для последних кварталов повышает оценочные риски, связанные с прогнозами формата допуска европейских инвесторов на лондонские биржи после выхода Объединенного Королевства из ЕС.

Акции АФК «Система» отыгрывают ростом информацию The Wall Street Journal о планируемом – по данным источников газеты – IPO онлайн-ритейлера Ozon. Одновременно с этим в планах Ozon провести IPO в США, сообщил Reuters. Ozon на 42,999% принадлежит АФК «Система», при этом, по данным источников The Wall Street Journal, весь Ozon может быть оценен в $3-5 млрд. или около 300 млрд руб. Для сравнения, EBITDA АФК «Система» по итогам первого полугодия составляла 243 млрд руб. Информация повысит уровни справедливой стоимости компании, рассчитанные на основе среднесрочных факторов. Однако, проблема в долгосрочных показателях рентабельности активов АФК сохранится. Даже в период сравнительно активного роста экономики РФ этот показатель в 2005-2013 гг. составлял в среднем 3%, а в последовавший период застоя он опустился до средних уровней вблизи 0%. Принимая во внимание двукратное падение темпов роста экономики РФ в последние 8 лет, учитывая отсутствие принципиальных перемен в политике экономических властей РФ, эта ситуация существенно снижает долгосрочные оценки компании, построенные на основе методики анализа дисконтированных денежных потоков.

Сравнительно слабо выглядят бумаги Распадской и ФосАгро. В среду, 14 октября, акции этих компаний торгуются уже без дивидендов.

Лукойл 15 октября объявит дивиденды за 9 месяцев. Учитывая дивидендную политику компании, речь идет о выплатах за первое полугодие, на которые должно направляться не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока за полугодовой период. Консенсус-прогноз выплат составляет очень невысокие 46 руб. на акцию или порядка 1% доходности. Но мы ожидаем, что компания выполнит свои планы по сокращению CAPEX в 2020 г. и сохраняем прогноз чистой прибыли и дивидендов на 2020 год на уровне 294 млрд руб и 312 руб на акцию.

Ситуация на внешних рынках относительно благоприятна. Несмотря на традиционно повышенные внутриэкономические риски, в том числе, связанные с политикой регуляторов, по итогам дня возможным вновь представляется итоговое повышение цен российских акций. Целевые диапазоны закрытия среды для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2815-2840 пунктов, 76,50-77,75 рублей и 90,00-91,15 рублей за доллар США и евро соответственно.