Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 октября: 4 772,7700 руб/1 г золота и 61,9600/1 г серебра ЦБ РФ с 14 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 772,7700 руб.

1 грамм серебра - 61,9600 руб.

1 грамм платины - 2 164,2500 руб.

1 грамм палладия - 6 003,2402 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,6299 р. (0,39%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1000 р. (0,16%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 34,7700 р. (1,58%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 63,8801 р. (1,05%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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