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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 октября: 4 772,7700 руб/1 г золота и 61,9600/1 г серебра

ЦБ РФ с 14 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 772,7700 руб.
  • 1 грамм серебра - 61,9600 руб.
  • 1 грамм платины - 2 164,2500 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 003,2402 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,6299 р. (0,39%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1000 р. (0,16%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 34,7700 р. (1,58%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 63,8801 р. (1,05%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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