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ИАЦ «Альпари»: Покупать российские акции стоит только на длительный срок

Bloomberg пишет, что на неделе до 9 октября биржевые фонды (ETF), ориентированные на развивающиеся страны и обращающиеся на биржах США, зафиксировали рекордный с начала июня чистый приток капитала объемом $1,3 млрд. В предыдущий отчетный период чистый приток капитала в эти активы составил $183,1 млн, а чистый отток с начала года - $15,1 млрд. Позитивная динамика активов развивающихся стран была обусловлена надеждами на принятие нового пакета стимулирующих мер в США и увеличением отрыва Джо Байдена от Дональда Трампа в соцопросах. Приток капитала в биржевые фонды EM на неделе до 9 октября распределился примерно поровну: фонды акций получили $687.8 млн, а фонды облигаций - $611.2 млн.

Российские активы оказались на пятом месте по чистому притоку капитала (+$22.7 млн) в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), а российские облигации стали третьими по популярности (+$25.5 млн). Разница между этими цифрами обусловлена чистой продажей акций российских компаний. Российский рынок акций остается заложником политических санкционных рисков. Ситуация в Беларуси не успокоилась, а победа Байдана на выборах с высокой вероятностью будет означать новый виток антироссийских санкций.

Возможное снятие санкций с Ирана вызовет рост предложения на нефтяном рынке. В пользу российских акций говорят дивидендная доходность российских фишек, хорошие долговые коэффициенты российской макроэкономики. Свою роль сыграл и приток денег частных инвесторов на Мосбиржу. В сентябре доля частных инвесторов в торгах акциями составила 40,8% против 34% в 2019 году, в общем объеме торгов облигациями в режиме основных торгов — 14% (в 2019 году —в среднем 10%), на спот-рынке валюты — 12,5%, на срочном рынке — 43%.С начала 2020 года на площадку пришли более 2,9 млн человек, в результате количество обладателей брокерских счетов достигло по итогам первого осеннего месяца 6,8 млн. Политика рано или поздно стабилизируется. Однако, не факт, что это произойдет быстро. Покупать российские акции стоит только на длительный срок.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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