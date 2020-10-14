«Фридом Финанс»: Направление котировкам укажут квартальные отчеты

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 13 октября американские фондовые площадки завершили в красной зоне. Индекс S&P 500 снизился на 0,63%, до 3512 пунктов, Dow Jones опустился на 0,55%, NASDAQ – на 0,10%. Коррекция была обусловлена отсутствием новых драйверов роста. Реакция инвесторов на первые отчеты банков оказалась негативной: финансовый сектор оказался в числе аутсайдеров, потеряв 1,9%. Сектор коммуникаций выглядел сильнее других за счет роста акций Disney и Netflix.

Квартальные результаты Johnson & Johnson (JNJ: -2,3%) оказались лучше ожиданий, но акции упали из-за приостановки тестирования вакцины от COVID-19. Отчеты банков JPMorgan (JPM: -1,6%) и Citigroup (С: -4,8%) продемонстрировали снижение чистой процентной маржи. Считаем, что в четвертом квартале ЧПМ выйдет на плато и дальнейшего ухудшения чистого процентного дохода удастся избежать. Выручка и прибыль Delta Airlines (DAL: -2,7%) недотянули до прогнозов из-за сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Инвесторы зафиксировали прибыль в акциях Apple (AAPL: -2,6%) после презентации ее новых продуктов. Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику, хотя новых мощных драйверов роста не появилось. Участники рынка продолжают обсуждать приостановку тестирования вакцины Johnson & Johnson и препарата от COVID-19, разработанного Eli Lilly. Тем не менее оптимизм в отношении скорого появления противокоронавирусных вакцин сохраняется. Представитель J&J выразил надежду на скорое возобновление тестов.



Вновь уменьшается вероятность достижения компромисса в отношении параметров программы фискальных стимулов. Впрочем, инвесторы оптимистично оценивают шансы на принятие пакета экономической помощи объемом более $2 трлн в случае победы демократов на выборах.



Участники рынка ждут результатов квартальных отчетов. Несмотря на достаточно высокие прогнозы показателей по сравнению со вторым кварталом, не исключены приятные сюрпризы, способные поддержать рост акций.



Азиатские фондовые индексы завершили сессию без явной динамики. Японский Nikkei поднялся на 0,11%, гонконгский Hang Seng – на 0,07%. Китайский CSI300 опустился на 0,66%. Европейские индексы растут. EuroStoxx 50 прибавляет 0,11%.



Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,73%. Фьючерс на нефть Brent растет выше $42,5. Золото опустилось ниже $1900.



Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет консолидироваться в диапазоне 3500-3550 пунктов.



Сегодня будет опубликован индекс цен производителей за сентябрь (прогноз: +0,2% м/м после +0,3% в августе). Несмотря на замедление роста индекса, инфляционное давление в ближайшие месяцы будет оставаться уверенным, так как спрос во многих секторах восстанавливается.



Сегодня квартальный отчет представит Bank of America Corporation (BAC) — один из крупнейших банков в США. Ожидается, что его EPS снизится на 12% год к году, до $0,49. На балансе Bank of America находится большой объем кредитов физлицам и корпорациям, поэтому мы ждем большие объемы резервов под ОКУ. Если эти объемы сократятся по сравнению с уровнем второго квартала, это будет воспринято рынком позитивно.



Инвестиционный банк Goldman Sachs (GS) также опубликует квартальные результаты. Ожидается рост EPS на 16%, до $5,54. Преимуществом GS перед конкурентами выступает незначительный объем кредитного портфеля (10% от активов) при гораздо более крупном размере акционерного капитала. Это позволит банку продолжить платить дивиденды. На фоне восстановления экономики GS способен улучшить свои результаты даже при продолжении начисления резервов под ОКУ.



Сегодня выйдет отчет United Airlines (UAL) за третий квартал. Согласно прогнозу, выручка авиаперевозчика упадет на 78% г/г, до $2,5 млрд, с убытком на акцию в размере $7,53 против прибыли $4,07 годом ранее. Вспышка заболеваемости COVID-19 в начале июля замедлила восстановление пассажиропотока. Относительно высокими, вероятно, окажутся доходы от грузовых авиаперевозок, так как компания лидирует в этом сегменте. Неприятным сюрпризом могут стать разовые расходы на реструктуризацию и сокращение персонала.



Индекс настроений от Freedom Finance повысился до 32 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.



Технически S&P500 демонстрирует склонность к росту, но в то же время выглядит достаточно уязвимо. Индикатор RSI сигнализирует об активности покупателей, но два незакрытых гэпа на графике создают риск коррекции по индексу широкого рынка до сильной поддержки на уровне 3430 пунктов.