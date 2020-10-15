ПСБ: Эра нефти, закат или рассвет

Три мастодонта отрасли (ВР, МЭА и ОПЕК) разошлись в долгосрочных оценках мирового спроса на нефть. ВР не ждет вообще возврата к пиковым уровням 2019 г., а МЭА и ОПЕК напротив – прогнозируют еще 20 лет роста потребления.

Сразу три ведущих отраслевых организации (ВР, МЭА и ОПЕК) представили новые долгосрочные прогнозы по рынку нефти с учетом эффекта коронавируса. Наиболее драматично оценивает ситуацию ВР, предполагая в базовом сценарии, что мировой спрос на нефть никогда не вернется к пиковым уровням 2019 года. В противовес МЭА и ОПЕК ждут восстановления спроса с выходом «на полку» только в 40-х годах. Это значит, что мир еще 20 лет будет активно потреблять нефть.

Логика ВР состоит в том, что завершается эпоха зависимости от ископаемого топлива (в базовом сценарии рост спроса на нефть продлится только 5 лет), доля нефти в мировом энергобалансе с текущих 33% снизится до 24% к 2050 г. При этом в секторальной разбивке сильнее всего упадет потребление нефти электроэнергетикой (на 76%), строительством (на 42%), автомобильным и грузовым транспортом (на 30%), а вырастет потребление нефтехимическим комплексом (на 39%) и авиа, ж/д и морским транспортом (на 20%).

Немаловажное влияние на прогноз ВР оказала и пандемия коронавируса, которая спровоцировала изменения в поведении людей (переход на удаленную работу, отказ от авиаперелетов и т.д.).

Прогнозы МЭА и ОПЕК отличаются довольно сильно от ВР: никто не ждет, что эра нефти завершится в ближайшие годы, напротив – пик потребления ожидается к 2040 г. В базовом сценарии МЭА ожидается, что в 2021 г. пандемия коронавируса будет взята под контроль, а мировая экономика сможет вернуться к докризисным уровням. ОПЕК рисует наиболее радужный прогноз, делая ставку на уверенное восстановление спроса на нефть с 2022 г. за счет возобновления темпов экономического роста в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, а также за счет резкого роста в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях – автотранспорте, авиаперевозках.

Наш «длинный» прогноз (до 2030 г.) наиболее близок к МЭА: мы прогнозируем обновление максимумов 2019 г. через 5 лет и выход на уровень 102,3 млн барр./день в 2030 г. Сценарий ВР нам не близок, поскольку мы полагаем, что нефть в ближайшие 10 лет как минимум останется основным источником энергии. Тенденция к росту доли возобновляемых источников энергии, безусловно, есть, но быстрое вытеснение нефти мы не закладываем.