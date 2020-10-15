«Фридом Финанс»: В лидерах роста – золотодобытчики

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Мировые фондовые площадки под вечер так и не определились с общим трендом. Рынок в США открылся нейтрально, Европа в течение дня явно выраженной динамики не показывает, Азия закрылась разнонаправленно. Индексы развивающихся стран в среднем держатся на уровнях закрытия вторника. Столь умеренный фон разбавляет нефть, которая вновь поднялась к верхней точке своего недельного диапазона около отметки $43. Рост сырьевых котировок укладывается в 1,5%.

Российский основной индекс РТС слабо прибавляет с уровней открытия. Дневной диапазон составляет незначительный размах в пределах колебаний от 1150 до 1160 пунктов. На оставшиеся две сессии этой недели мы ожидаем сохранения низкой волатильности с возможностью роста не выше 1180 пунктов.

Рублевый индекс Мосбиржи растет параллельно с основными валютными парами, отражая номинальный прирост рынка около 0,5% в виде переоценки бумаг в национальной валюте. Собственно внутренних существенных драйверов сегодня не наблюдается. Индикатор уже неделю не отходит от ключевой планки 2850 пунктов. На ближайших сессиях мы ожидаем, что эта привязка сохранится. Колебания индекса будут происходить в пределах 20 пунктов вверх или вниз от текущих значений.

В числе акций, двигающих рынок вперед, сегодня золотодобытчики. Полиметалл прибавляет 3,7%, Полюс – 3,1%. Бумаги растут на фоне оживления котировок золота. Унция главного драгметалла сегодня вышла из недавней просадки, снова закрепившись выше $1900. С конца сентября мы наблюдаем разгон среднесрочного растущего тренда, который может вывести золото к отметкам выше $1950 в ближайшие дни. Спрос на защитный металл, на наш взгляд, будет сохраняться до первых чисел ноября, когда станут ясны финальные итоги выборов в США. В течение оставшихся трех недель унция способна вновь протестировать $2000 за штуку. Акции Полиметалла на этом фоне имеют спекулятивный потенциал роста до 12%, Полюса – около 7%.

Рубль нашел новое равновесие в диапазоне 76,5-77,5 единиц за доллар. До конца недели российская валюта может существенных сдвигов из этого коридора не испытать. Однако на более длинном горизонте, до конца месяца, доллар будет слабеть к рублю, снижаясь ближе к планке 76. Евро сегодня торгуется около 91 рубля за штуку, что пока также выглядит достаточно устойчивым положением. На ближайшей сессии евровалюта вряд ли опустится ниже 90, до конца недели может подорожать в пределах 91,7 рубля.