ИАЦ «Альпари»: Рынок вернулся в плюс

Российский рынок ценных бумаг в среду в плюсе, что неплохо для разнообразия. Если сделать шаг назад, то можно увидеть, что ситуация на площадке стратегически не меняется, но смена неоднозначных настроений на умеренно позитивные в любом случае хороша. Индекс МосБиржи подрос к 2853 пунктам и может закрепиться в пределах 2835-2860 пунктов. Индекс РТС стабилен возле 1160 пунктов, но заметно выше ему пока не подняться.

В плюсе сегодня все те же акции «Системы», но теперь к ним прибавились бумаги «Полиметалла» с «Полюс Золотом». В них есть импульс со стороны подъема цен на золото — драгметалл восстановился к $1912 за тройскую унцию, хотя еще утром смотрелся довольно мрачно. В золоте сохраняется высокая волатильность в пределах $1880-1925.

Идет отскок в бумагах «Аэрофлота», которые с 17 сентября стоят в четко нисходящем торговом канале и до сегодняшнего дня не давали оснований для хотя бы малейшего проблеска оптимизма. По всей видимости, часть инвесторов решила, что хуже в бумаге уже не будет, и начала понемногу выкупать. Новое «дно» по акции стоит на уровне 58,90 руб., отскок может увести бумагу к 60,0 руб., но с движением выше по-прежнему есть объективные сложности.

Акции «Акрона» остаются в зоне волатильности и сегодня снижаются, возглавляя список дневных аутсайдеров, но стратегически остаются в «боковике» 5905-6375 руб.

Сегодня на ОФЗ был неплохой спрос в ходе еженедельных аукционов Минфина. Ведомство продолжает привлекать финансы согласно своему амбициозному плану на квартал, и пока стратегии ничто не мешает. Доллар США к вечеру опустился до 77,28 руб., но способен завтра дотянуться до 77,65 руб. Евро стоит 90,71 руб., снова идет в рост и в очередной раз подтверждает границы устойчивого диапазона в пределах 90,50-93,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»