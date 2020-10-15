ПСБ: Нефть поддержала российские акции

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В среду российский фондовый рынок предпринял попытку восстановления на умеренно позитивном внешнем фоне. Основную поддержку нашим бумагам оказала ситуация на рынке энергоносителей, где, несмотря на уход краткосрочных поддерживающих факторов, ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться в район 43 долларов за баррель. При этом консолидация западных фондовых площадок не давала нашему рынку дополнительных ориентиров. Так, в Европе основные индексы удержали позиции у уровней закрытия вторника, а в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 прибавили лишь 0,2%. На таком фоне к 18.05 мск индекс МосБиржи поднялся на 0,7%, вплотную подойдя к отметке 2850 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги X5 Retail Group и Системы, прибавившие более 4%. Хуже рынка торговались Акрон и ТМК, потерявшие более 1,5%. Отметим, что российский рынок первую половину текущей недели провел в боковике. При этом индекс МосБиржи консолидировался под сопротивлением на уровне 2850 пунктов, предпринимая попытки его пробоя. Отметим, что даже выход выше данной отметки не отменит сценарий снижения, целью которого выступает район 2700-2750 пунктов. Для этого «быкам» надо выводить рынок выше 2900 пунктов, что будет сигнализировать о росте вероятности возобновления позитивной динамики.

На валютной секции Московской биржи рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,6%, поднявшись выше 77,5 рубля, евро прибавил 0,8%, торгуясь в районе 91,8 рубля. Отметим, что национальная валюта в ходе сегодняшней сессии проигнорировала позитивную динамику цен на нефть. Также рублю не смог помочь и умеренный подъем валют развивающихся стран, которые в ходе сессии демонстрировали некоторое укрепление по отношению к доллару. В результате, даже без ухудшения внешней конъюнктуры, доллар предпринял попытку возвращения в диапазон 77,5-80 рублей. На наш взгляд, до конца недели он может закрепиться в данных рамках. При этом, даже в случае ухудшения внешнего фона, мы не видим фундаментальных поводов для выхода вверх из данного коридора.