ИИС от «Сбер Управление Активами» — самое популярное готовое решение на российском рынке

По данным Московской биржи, на 1 октября 2020 года частные инвесторы открыли в управляющих компаниях более 320 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС)[1]. Наибольшим спросом среди россиян пользуется ИИС от «Сбер Управление Активами» — 204,4 тыс. Таким образом, более 60% всех клиентов, открывших ИИС в управляющих компаниях, сделали свой выбор в пользу компании Сбера.

Василий Илларионов, исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:

«ИИС от управляющей компании обладает понятными преимуществами для клиента. Во-первых, это готовое решение, которое работает по принципу „вложил и забыл“. Во-вторых — гарантированный налоговый вычет, который не зависит от колебаний фондовых рынков. В-третьих, стратегия вкладывает в широкий набор ценных бумаг с высоким качеством эмитентов и ограничивает риски. А открыть ИИС можно в Сбербанк Онлайн — всего за несколько кликов и к тому же на 1% дешевле, чем в офисе».

Сегодня ИИС — один из самых востребованных инвестиционных инструментов. Так, за год количество открытых в «Сбер Управление Активами» ИИС практически удвоилось — с 106,7 тыс. (на 1 октября 2019 года[2]) до 204,4 тыс. (на 1 октября 2020-го). Общий объём средств на ИИС в «Сбер Управление Активами» превысил 57 млрд рублей[3].

Наибольшей популярностью среди клиентов пользуется стратегия для ИИС «Накопительная». Она вкладывает средства в государственные облигации, а также облигации крупнейших российских компаний. Вложения в облигации производятся путём приобретения паёв фондов под управлением «Сбер Управление Активами». Открыть ИИС с доверительным управлением можно в Сбербанк Онлайн или в одном из отделений Сбербанка по всей России.

ИИС — это специальный счёт для вложений в ценные бумаги, который даёт возможность получить доход и вернуть налоги до 52 тыс. рублей в год. В «Сбер Управление Активами» это готовое инвестиционное решение, подготовленное профессиональными финансистами для тех, у кого нет возможности или опыта, чтобы самостоятельно совершать операции на фондовом рынке.