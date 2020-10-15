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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 октября: 4 711,6802 руб/1 г золота и 60,0600/1 г серебра

ЦБ РФ с 15 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 711,6802 руб.
  • 1 грамм серебра - 60,0600 руб.
  • 1 грамм платины - 2 176,3999 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 875,7900 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 61,0900 р. (1,28%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,9000 р. (3,07%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,1500 р. (0,56%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 127,4502 р. (2,12%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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