«Фридом Финанс»: Коронавирус вновь на повестке торгового дня

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Сессия 14 октября на американских площадках завершилась снижением. Индекс S&P 500 упал на 0,66%, до 3489 пунктов, Dow Jones потерял 0,58%, NASDAQ – 0,80%. Отсутствие прогресса в переговорах по пакету стимулов и опасения по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации лишили инвесторов оптимизма. Представители циклических потребительских товаров оказались в аутсайдерах: отраслевой индекс упал на 1,43%, тогда как сектор промышленности торговался лучше рынка и прибавил 0,54%.

Результаты Wells Fargo (WFC: -6%) оказались хуже ожиданий по EPS. Чистая выручка Bank of America (BAC: -5,3%) недотянула до прогнозных значений. Сеть кинотеатров AMC Entertainment (AMC: -16,4%) собирается привлекать дополнительный капитал, чтобы не остаться без средств в начале 2021 года. Bed Bath & Beyond (BBBY: +8,1%) оптимизирует структуру бизнеса и продает часть активов за $250 млн. Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику. В фокусе инвесторов рост заболеваемости COVID-19 в США и Европе. Вчера в Штатах было зафиксировано 59,5 тыс. заболевших – максимум с середины августа. Главный американский инфекционист Энтони Фаучи недавно заявлял, что эпидемиологическая ситуация в стране тревожная, но инвесторы предпочитали игнорировать риски введения новых ограничений, делая ставку на скорое появление вакцин и эффективных препаратов от коронавируса.



Тем временем в Европе продолжается повторный ввод карантинных мер. В некоторых регионах Германии приостановлена работа баров и ресторанов. Во Франции и Великобритании вводятся точечные ограничения. Все это заставляет ожидать новой волны снижения экономической активности.



Отчетность крупнейших банков не смогла удивить инвесторов, поэтому их акции преимущественно находятся под давлением. Ожидаем, что результаты других секторов будут лучше, но участники рынка могут переключить внимание на усиление коронавирусных рисков и с их учетом ухудшить свои прогнозы на следующий квартал.

Азиатские фондовые индексы завершили сессию в красной зоне. Японский Nikkei потерял 0,11%, гонконгский Hang Seng упал на 2,06%. Китайский CSI300 опустился на 0,17%. Европейские индексы в глубоком минусе. EuroStoxx 50 падает на 2%. Аппетит к риску слабеет. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,70%. Фьючерс на нефть Brent падает до $42,2. Золото дешевеет до $1890. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет находиться под давлением.



Сегодня будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за октябрь. Ожидается снижение на 1 пункт, до 14. Публикация этого показателя выступает одним из первых индикаторов деловой активности за текущий месяц, поэтому на него стоит обратить внимание.



Сегодня будут опубликованы результаты инвестбанка Morgan Stanley (MS). Прогноз предполагает повышение EPS на 5%, до $1,28. Инвесторы ждут оценки менеджментом синергии от приобретения Eaton Vance (EV). Эта компания является поставщиком инвестиционных стратегий и решений для управления капиталом с активами под управлением на сумму более $500 млрд при стоимости собственного капитала около $7 млрд. С присоединением Eaton Vance активы под управлением Morgan Stanley достигнут $1,2 трлн.



За третий квартал отчитается производитель хирургического оборудования Intuitive Surgical (ISRG). Консенсус закладывает выручку в размере $971 млн (-14% г/г), а EPS на уровне $2,06 (-40% г/г). Ожидается рост выручки от продажи расходных материалов и оказания услуг от уровней апреля-июня благодаря нормализации активности в хирургическом сегменте течение минувшего квартала. При этом продажи новых хирургических систем могут стагнировать из-за сокращения затрат клиник на покупку нового оборудования.



Индекс настроений от Freedom Finance повысился до 34 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.



Технически S&P500 готов к продолжению краткосрочной коррекции в рамках растущего тренда. Индикаторы демонстрируют ослабление активности покупателей. Не исключено, что индекс широкого рынка может скорректироваться до 3430 пунктов, где «быки» найдут сильную поддержку.