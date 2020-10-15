Комментарии

ПСБ: Настроения на мировых рынках можно охарактеризовать как умеренно-негативные

Учитывая внешний фон, сегодня с утра на российском рынке акций ожидаем преобладания продаж, что приведет к возвращению индекса МосБиржи ниже отметки 2850 пунктов

Сегодня в начале торгов ожидаем умеренного снижения рубля по отношению к основным мировым валютам, на фоне ослабления валют развивающихся стран

Минфин РФ обновил рекорд по размещению нового госдолга, предоставив скидку по цене. На этом фоне доходность 10-летних ОФЗ выросла до 5,99% годовых (+4 б.п.)

Детский мир (ПОКУПАТЬ) в 3 квартале увеличил выручку на 13,5% - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Детский мир вновь вернулся к двузначному темпу прироста выручки на фоне смягчения ограничений в связи с предупреждением распространения коронавируса и выходу на рынок отложенного потребительского спроса, а также сезона продаж товаров к новому учебному году. Мы позитивно оцениваем операционные показатели компании, которые, на наш взгляд, окажут поддержку финансовому результату за 3 квартал. Так, компания уже озвучила, что ждет роста скорректированной EBITDA не менее чем на 20% по итогам 3 квартала.


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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