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ПСБ: Долгосрочные прогнозы МЭА поддержали цены на нефть

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:

Цены на нефть Brent остаются чуть выше ожидаемого диапазона, поддержанные вышедшей ранее статистикой по импорту Китая и долгосрочными прогнозами МЭА и ОПЕК, гораздо более оптимистичными, чем у ВР. Несмотря на то, что на этот год ожидания по спросу похуже, возвращение к докризисным уровням ожидается уже в 2022-2023 гг., плюс мир ждет еще 20 лет роста потребления нефти. Статистика от API показала снижение по всем статьям, но это последствие урагана Дельта: запасы сырой нефти снизились на 5,4 млн барр., бензинов - на 1,5 млн барр., дистиллятов - на 3,9 млн барр. Сегодня выйдут данные от Минэнерго США, вероятно, мало отличающиеся от API, что окажет нефти дополнительную поддержку.

На сегодня мы ждем нефть Brent повыше - в диапазоне 42-44 долл./барр. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что слабость спроса, неоднородное восстановление мировой экономики и ухудшение ситуации с коронавирусом играют против нефти, что обусловит повышенные риски возврата в диапазон 38-40 долл./барр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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