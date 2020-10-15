«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 15 октября в коридоре 1150-1170 пунктов

В среду, 14 октября, основные западноевропейские рынки снизились разнонаправленно, американские индексы снизились. В отличие от большинства западных рынков, российский закрылся ростом. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,95%. Долларовый индекс РТС, на фоне ослабления рубля к доллару, вырос меньше, на 0,36%. Среди лидеров роста – «Система» (+5,51%) и X5 (+5,26%). Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 0,58%.

Утром четверга основные площадки стран АТР двигались разнонаправленно, Австралия и Шанхай росли, Япония и Гонконг снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 466 п., на 0,4% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренняя неопределенность в Азии задает нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2830-2885 пунктов, по индексу РТС — 1150-1170 пунктов. Сегодня X5 Retail Group опубликует операционную отчетность за третий квартал, а ГК «ПИК» - за девять месяцев.

В отличие от акций рубль накануне снизился. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 77,6400 руб. (+59 коп.). Европейская валюта выросла до 91,2000 руб. (+73 коп.). Утром пятницы нефть торговалась с небольшим понижением к вчерашнему закрытию, это может оказать умеренное давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 76,9-78,4 руб., для европейской валюты — 90,3-92,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»