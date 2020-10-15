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ПСБ: Индекс МосБиржи может вновь уйти ниже 2850 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

Ко второй половине недели настроения на рынках ухудшились, что привело к активизации продаж.  И если во вторник негативно на аппетит к рисковым активам повлияли новости по разработке и тестированию лечения и вакцин различными производителями, то в среду фокус внимания инвесторов сместился в сторону переговоров по новому пакету помощи американской экономике.

Так, министр финансов США Стивен Мнучин после очередного раунда переговоров с лидером демократов и спикером палаты представителе конгресса США Нэнси Пелосси заявил, что договориться по новому пакету стимулирования американской экономики до выборов будет очень сложно. При этом обе стороны заявляют готовность работать по плану поддержки и искать компромиссное решение, однако надежды инвесторов на заключение договоренности до выборов тают. Это способствует продажам в рисковых активах и снижению рынков.

Также негатива на рынки добавил старт сезона отчетностей в США. И если отчет Goldman Sachs оказался лучше ожиданий, то данные от Wells Fargo и Bank of America были негативно восприняты инвесторами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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