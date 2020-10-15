ИАЦ «Альпари»: Рубль сдал позиции на санкционной теме

В среду, 14 октября, рубль по итогам дня подешевел к иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,77%, до 77,64 руб., евро/рубль — на 0,81%, до 91,20 руб., фунт/рубль — на 1,45%, 101,08 руб. Рубль начал дешеветь с открытия дневной торговой сессии и ослаблялся до закрытия торгов, игнорируя двухпроцентный рост цен на нефть.

Страны ЕС утвердили санкции против шести физических лиц и одной организации, связанные с отравлением Алексея Навального. Они предусматривают визовые запреты и замораживание имущества на территории Евросоюза. Решение комитета постпредов должно быть опубликовано в официальном журнале ЕС 15 октября, после чего вступят в силу.

Помимо санкционной темы негативное влияние на рисковые активы оказало временное прекращение испытаний противовирусных препаратов компаниями Johnson&Johnson и Eli Lilly, а также потеря надежды у инвесторов на то, что стимулирующие меры будут одобрены до президентских выборов в ноябре. Сомнения в этом вновь выразил секретарь Казначейства Стивен Мнучин.

Лидер республиканского большинства в Сенате заявил, что Сенат на следующей неделе будет голосовать по поводу целевого пакета мер в размере $500 млрд.

Министерство финансов России в ходе первичного размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) продало на двух аукционах бумаг на общую сумму 372,3 млрд руб. по номиналу (18,6% квартального плана) при спросе 412,217 млрд руб. Положительный фактор для рубля, но тоже не помог.

В четверг, 15 октября, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $43,43 за баррель. Доллар торгуется в плюсе против большинства валют. Фьючерсы на американские фондовые индексы находятся в «красной» зоне. Давление на рубль сохранится до конца недели пока не появятся позитивные новости из США по стимулирующим мерам, а также компаниям тестирующих вакцины против коронавируса.

Диапазон для движения не изменился: 76,60-79,30 руб. за доллар США. Продавцы начинают сдавать позиции. Пока нефть дорожает, сохраняется вероятность снижения курса доллара до 75 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»