«Фридом Финанс»: В фокусе операционные результаты Х5 и ПИКа

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Лидерами роста в преддверии выхода отчетности стали бумаги X5 Retail (+4,39%). В аутсайдерах оказались акции Мостотреста (-17,39%), торги которыми возобновились после перерыва. Пара USD/RUB к вечеру подскочила выше 77,50 на фоне новостей внешней политики.

X5 Retail (+4,39%) опубликует результаты продаж за третий квартал. Ожидается, что ретейлер сохранил темпы роста в пределах 12-14% в годовом выражении благодаря расширению торговых площадей. В то же время показатели продаж сегмента гипермаркетов могли восстановиться лишь наполовину, поскольку все больше покупателей предпочитают походу в крупные торговые точки заказ товаров онлайн. Общая выручка могла составить 480 млрд руб. Финансовые результаты будут опубликованы в конце месяца, также компания проведет встречу с инвесторами.

ГК ПИК (+0,97%) представит операционную отчетность за третий квартал. За прошлый год компания ввела 2 млн кв. м, за первое полугодие – 619 тыс. кв. м. Объем продаж в июле-сентябре мог превысить 50 млрд руб. Драйверами роста для показателей группы выступают низкие, от 6,5%, ставки по ипотеке, а также дополнительная программа рассрочки. Помимо строительства ПИК оказывает полный цикл услуг, включая инжиниринг, ремонт, аренду, брокеридж и управление.

Ожидаем боковую динамику. Индекс Мосбиржи по-прежнему находится вблизи 200-дневной средней и минимума с июля. На ход торгов в значительной степени повлияет внешний фон и макростатистика. Ориентир для пары USD/RUB: 76,50-77,50, прогноз по индексу Мосбиржи: 2800-2850 пунктов.