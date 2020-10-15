«Фридом Финанс»: Спрос в долговом сегменте смещается на высокодоходные активы

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В 11:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, следуя за американскими площадками и ценами на нефть. При этом большинство контрактов на цветные металлы торгуются вблизи максимумов сентября-октября.



Великобритании и ЕС не удалось в оговоренный срок заключить торговое соглашение. Стороны продолжат переговоры и, по данным Bloomberg, подпишут договоренности в начале ноября. Но информация о регуляторных проблемах, связанных с Brexit, повышает риски, связанные с прогнозами формата допуска европейских инвесторов на биржи Соединенного Королевства после его выхода из ЕС. Это сдерживает спрос.



Хуже рынка торгуются акции Х5, хотя вышедшая сегодня отчетность зафиксировала рост выручки в третьем квартале на 15,4% г/г, что превысило консенсус на 2%. Результат дает основания для пересмотра в сторону повышения таргета по акциям ретейлера. Однако, несмотря на недавние заявления пресс-службы президента нежелательности введения значимых ограничений в экономике участники рынка опасаются реализации этого сценария на фоне ужесточения социально-экономических рестрикций в Европе. На этом фоне котировки Магнита опустились на 1,8% в отсутствие значимых корпоративных новостей.



Лучше рынка выглядят акции Газпрома. Международный спрос на «вечные» бонды корпорации составил 80%. Успех размещении сигнализирует о том, что спрос в долговом сегменте смещается в сектор высокодоходных активов. Поддержку спросу оказывают и результаты выполнения соглашения в рамках ОПЕК+, которое обеспечивает фундаментальную базу для восстановления цен на нефть и газ.



На фоне успешного размещения ОФЗ накануне сегодня преобладают шансы на рост отечественного рынка. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 2835-2860 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 77,10-77,80 и 90,80-91,5 .