ИАЦ «Альпари»: На рынок вернулись «медведи»

На российский рынок вернулись «медведи». Пару дней площадки балансировали в невесомости, но провала в нефти и существенного ухудшения внешнего фона игнорировать больше не смогли, и продажи не заставили себя долго ждать.

Индекс МосБиржи вечером сползает к 2807 пунктам и легко способен отойти к 2800 пунктам. Более далеких прогнозов делать пока не будем — понаблюдаем, насколько рынок сейчас чувствителен к плохим новостям. Индекс РТС упал в четверг к 1129 пунктам и может зацепиться за 1130 пунктов, но если волна негатива усилится, то ближайшей целью снижения станет 1120 пунктов.

В чем дело? В плохих новостях. Европа быстро закрывается из-за распространения ковида — в ее ключевых экономиках идет речь о серьезных ограничениях и даже полном закрытии. Ничего позитивного это не означает, так как провалится и потребительская активность, и спрос на энергоносители, о будущем бизнеса даже думать страшно. Инвесторы реагируют именно на полную неопределенность перспектив.

Сегодня во главе рыночной распродажи акции «ТМК», «Магнита» и «Системы». С последними все понятно — бурный рост ранее сменился сейчас технический коррекцией, что вполне закономерно. Бумаги «Магнита», видимо, тянет вниз страх перед падением платежеспособности населения, и это вполне логичные опасения, учитывая, что люди отлично усвоили урок первой волны пандемии коронавируса и понимают, что расширения доходов в таких условиях ждать неоткуда.

В положительной зоне торгуются акции «ПИКа», для компании позитивны предложения президента Владимира Путина по сохранению режима льготной ипотеки.

Доллар США сегодня резко дорожает и поднимается к 78,28 руб. к вечеру и виной тому не объявленные во второй половине дня санкции ЕС из-за А. Навального а падающая нефть и неопределенность перспективы восстановления мировой экономик. У доллара есть потенциал локального повышения к 78,50 руб. Евро торгуется по 91,53 руб. и может оставаться в пределах 91-93 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»