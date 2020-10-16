ПСБ: Индекс МосБиржи обновил локальные минимумы

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В четверг российский рынок продолжил снижение, обновив минимумы недели на негативном внешнем фоне. Продажам в наших акциях способствовал откат рынка энергоносителей в район 42,3 доллара за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent (-2,2%). Также давление на наш рынок оказала динамика западных фондовых площадок. Так, к Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 2,6%, а в США входе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 отступили на 0,8% и 1% соответственно. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи снизился на 1,7%, опустившись в район 2807 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили Магнит и ТМК, упавшие более чем на 3,5%. Из высоколиквидных бумаг выделим снижение Лукойла (-2,8%) на объявлении размера промежуточных дивидендов.

Лучше рынка торговались Аптеки 36 и 6 и Акрон, прибавившие 1,2% и 0,8%. Отметим, что мировые рынки достаточно долго игнорировали вторую волну коронавируса в Европе. Однако дальнейшее ухудшение ситуации привело к активизации продаж по широкому спектру активов. При этом противоречивая статистика из США (первичные заявки на пособие по безработице выросли до 898 тыс., а индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии поднялся до 32,2 пункта) не смогла стабилизировать ситуацию на рынках. На таком фоне российские акции оказались под давлением, в результате чего индекс МосБиржи обновил минимумы недели, отступив ниже 2810 пунктов. Данный факт является еще одним подтверждением развития сценария снижения, целью которого выступает район 2700-2750 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,9%, торгуясь в район 78,3 рубля, евро прибавил 0,4%, поднявшись до 91,6 рубля. Отметим, что на национальную валюту в ходе сегодняшних торгов негативно повлияли как ситуация на рынке энергоносителей, так и ослабление валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль полноценно закрепилась в диапазоне 77,5-80 рублей.

В ближайшее время рубль, скорее всего продолжит находиться под давлением. Этому будет способствовать дальнейшее снижение рынка энергоносителей, где мы ожидаем возвращения ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 40-42 доллара за баррель, а также ослабление валют развивающихся стран, вызванное ухудшением аппетита к рисковым активам. При этом, даже учитывая снижение цен на нефть, мы не видим фундаментальных поводов для закрепления доллара выше 80 рублей.