«Фридом Финанс»: В пятницу индекс Мосбиржи удержится вблизи отметки 2830 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

На всех ключевых рынках сегодня царят подавленные настроения. Индексы США теряют до 1%, Европа проседает до 2,5%. Инвесторы отыгрывают рост опасений по поводу рекордной заболеваемости COVID-19 в мире, а также отсутствие прогресса в переговорах о стимулах в Вашингтоне и по поводу торгового соглашения между Британией и ЕС после выхода из союза. Спрос на бумаги развивающихся стран в целом слабый: индекс MSCI Emerging markets просел на 1%. Азия ранее закрылась с потерями в индексах до 2%.

Нефть теряет порядка 2%, сползая к отметке $42,5 за баррель по марке Brent. Падение наблюдается вопреки позитивным для котировок сырья данным по запасам в США. Сегодня вечером Минэнерго страны отчиталось о падении объемов нефти в хранилищах на 3,8 млн баррелей против ожидавшихся 2,8 млн. Фактор не был учтен в цене, и, на наш взгляд, еще может сыграть на следующей сессии в ходе торгов в Азии следующим утром. Это приведет к положительной коррекции нефти ближе к отметке $43.

Под влиянием всех этих событий российский РТС теряет около 2,5%. Это самое сильное снижение внутри дня с 21 сентября. Сегодня рынок установил очередной локальный минимум ниже 1130 пунктов. Так низко РТС не опускался в течение 5 последних месяцев. Последовавший за этим слабый отскок не позволил рынку отойти далеко вверх от 1130 пунктов. В пятницу мы ожидаем возвращение к уровням 1140-1150 пунктов.

Индекс Мосбиржи проседает не так сильно вследствие того, что рубль смягчил просадку своим падением. В рублевом выражении рынок сегодня потерял немногим более 1,5%. Индекс предпринимал попытку протестировать отметку 2800 сверху вниз, но в итоге удержался на текущих минимумах. Сейчас индекс Мосбиржи торгуется на отметках, которые он достигал во второй половине июля. В пятницу мы не ожидаем серьезного отскока. Более вероятным видится удержание рынка вблизи отметки 2830 пунктов.

Среди отдельных акций сегодня увереннее прочих растут бумаги Аптеки 36 и 6 (+1,2%), что вызвано сезонным фактором, а также ожиданиями усиления пандемии COVID-19. Сейчас акции аптечной сети на уровнях апреля и марта. С начала года они показывают прирост около 14%. В течение октября и ноября мы не исключаем повторный подъем котировок к 14,6-15 рублям за акцию. Это оставляет спекулятивный потенциал более 6% от текущих значений.

В числе наиболее падающих сегодня представители разнообразных отраслей: Магнит (-3,6%), ТМК (-3,6%), Мечел (-3,2%), Лукойл (-2,7%). Акции последней сегодня откатились до отметки 4231 рубля впервые с 23 марта. Нисходящий тренд в бумагах Лукойла наблюдается с середины августа и, на наш взгляд, дно уже достигнуто. До конца ноября акции компании будут двигаться к более равновесной цене 4500, что обеспечит инвесторам потенциал роста свыше 6%.

Доллар сегодня набрал более 70 копеек к рублю, евро – 50 копеек. Валютные пары растут на общем внешнем негативе, связанным с оттоком капитала из российских бумаг и рубля. До конца недели тренд может сохраниться. Доллар имеет потенциал роста с текущих 78,3 до 79,1, евро с 91,6 может подняться 92,7.