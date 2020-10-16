Комментарии

«Фридом Финанс»: В фокусе операционные результаты Алросы

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Рынок закрылся снижением. Индекс Московской биржи оказался на минимуме с конца июля, а индекс РТС — на минимуме с 18 мая. На положительной территории удержались котировки Акрона (+0,98%). Лидерами падения стали акции Petropavlovsk (-3,57%). Пара USD/RUB торговалась выше отметки 78.

Алроса (-2,32%) опубликует операционные результаты за третий квартал. Ранее компания сообщала о восстановлении продаж алмазов в сентябре на 85% от уровня начала года. Эта положительная тенденция обусловлена улучшением ситуации на азиатском рынке. Также прозвучало предложение выкупать объемы в государственный фонд. Алроса изменила планы и сократила добычу в соответствии с ситуацией на рынке. Во втором квартале производство было уменьшено на 42%. План по выпуску за текущий год сокращен до 28-31 млн карат. Алроса ответственно подходит к сбытовой политике, чтобы не допустить затоваривания на рынках.

Ожидаем умеренную коррекцию. С технической точки зрения усиливается вероятность снижения к 2700 пунктам на горизонте недели. Предстоящие торги индекс Мосбиржи может закрыть ниже 2800 пунктов. Инвесторы не склонны оставлять большие длинные позиции на выходные. Ориентир для пары USD/RUB: 77,50-78,50.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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