ПСБ: Давление на рубль может сохраниться

Давление на рубль может сохраниться.- Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Фактором давления на национальную валюту станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет порядка 0,8%, отступив в район 42,8 рубля. При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней вчерашнего закрытия не даст дополнительных поводов к направленному движению. В результате, в начале сессии мы ожидаем некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, пара доллар/рубль на старте торгов может подняться выше 78,1 рубля.

В дальнейшем, на фоне новых попыток снижения на рынке энергоносителей, американская валюта попытается продолжить рост. Также этому может поспособствовать снижение аппетита к рисковым активам, что выльется в ослабление валют развивающихся стран. При этом в ходе сессии ожидаем удержание долларом позиций в диапазоне 77,5-80 рублей.

Напомним, что в четверг рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар подтянулся на 0,6%, закончив сессию выше 78 рублей, евро прибавил 0,3%, поднявшись до 91,4 рубля.