ИАЦ «Альпари»: Рубль останется под давлением до понедельника

В четверг, 15 октября, по итогам дня рубль подешевел к доллару и евро. Нацвалюта ушла в минус с открытия торговой сессии на фоне снижения нефтяных котировок и укрепления доллара США на глобальном валютном рынке. Трейдеры и инвесторы выходили из рисковых активов на фоне затягивания принятия нового пакета стимулов в США, а также ухудшающейся обстановки с коронавирусом. Из-за скачка заболеваемости Европа вводит ограничительные меры.

Пара доллар/рубль повысилась на 0,56%, до 78,07 руб., евро/рубль – на 0,25%, до 91,42 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,36%, до 100,72 руб. из-за ослабления британского фунта на рынке. Рубль слабо отреагировал на санкции, которые Евросоюз и Великобритания ввели против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом Алексея Навального. Они уже были учтены в ценах.

В четверг фьючерсы на нефть закрылись небольшим снижением, поскольку рост числа случаев COVID-19 вызвал введение новых ограничений в Европе, порождая опасения по поводу дальнейшего замедления спроса на нефть и нефтепродукты. В пятницу, 16 октября, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в минусе. На момент написания обзора за баррель нефти дают $42,69 (-0,96%).

Из-за снижения интереса к рисковым активам и цен на нефть, в последний торговый день недели рубль останется под давлением. Сегодня участники рынка будут следить за новостями по Брекзиту и развитием событий по принятию пакета стимулирования американской экономики. Министр финансов США Стивен Мнучин после переговоров со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявил в среду, что согласовать новый пакет стимулирования американской экономики до выборов будет сложно.

На сегодня для пары доллар/рубль торговый диапазон находится между уровнями 77,00-79,20 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»