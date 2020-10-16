ПСБ: К концу текущей недели на мировых рынках преобладают опасения распространения коронавируса и перспективы ужесточения ограничений

Вчера наибольшее снижение в ходе торгов показали европейские индексы. Франция, Великобритания и Германия вводят новые ограничительные меры и закрывают отдельные регионы в попытке затормозить распространение инфекции. Негативное влияние на рынки по-прежнему оказывает неясность с одобрением пакета стимулов в США. Инвесторы теряют надежду на согласование мер поддержки до президентских выборов, хотя президент Д. Трамп заявил о необходимости их принятия в размере 1,8 трлн. долл. или выше. Республиканцы настаивают на 2,2 трл. долл. Данная тема продолжит оказывать влияние на рынки и на следующей неделе, когда должно состояться очередное голосование. Важность новых стимулов возросла после того как данные по новым обращениям за пособиями по безработице в США показали максимум с августа, превысив ожидания: 898 тыс. при консенсусе в 825 тыс. При этом число получающих помощь продолжает сокращаться.

Сегодня инвесторы предпочитают занимать осторожную позицию. Азиатские фондовые площадки в основном демонстрирует снижение, в плюсе торгуется Гонконг и Китай. Фьючерсы на американские индексы в символическом плюсе. Повлиять на настроение участников рынков сегодня может статистика по розничным продажам и пром. производству в США. На волатильную сессию настраивает и экспирация ряда фьючерсов на американском рынке в эту пятницу. Переоценка перспектив восстановления мировой экономики в конце текущего года в связи с распространением Covid-19 может негативно сказаться на аппетите к риску и уходу инвесторов в защитные активы.

Вчера индекс МосБиржи (-1,4%) вслед за мировыми рынками перешел к снижению. Учитывая внешний фон, сегодня ожидаем движение индекса МосБиржи в середине диапазона 2800-2850 пунктов. В условиях слабого рубля и перспектив дальнейшего повышения волатильности на глобальных рынках нашим базовым сценарием на ближайший месяц по-прежнему остается развитие коррекционных настроений на рынке, с сохранением точечного спроса на акции. Внутренние факторы роста пока не перевешивают возможные риски.

Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк