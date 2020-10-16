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ПСБ: Ухудшение ситуации с коронавирусом в мире давит на нефть

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ 

Фьючерс на нефть Brent вчера не демонстрировал единой динамики: в первую половину дня снижался, а затем перешел к росту, закрывшись на уровне чуть выше 43 долл./барр. Как мы ожидали, статистика от Минэнерго США вышла неплохой, показав снижение по всем статьям, следствие урагана Дельта прошлой недели: запасы сырой нефти упали на 3,8 млн барр., бензинов - на 1,6 млн барр., дистиллятов - на 7,2 млн барр. Добыча нефти упала до 10,5 млн барр./день. Техкомитет ОПЕК отметил обеспокоенность ростом добычи Ливии и второй волны коронавируса в мире.

Мы полагаем, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом и падения спроса на энергоносители, ОПЕК может вернуться к введению новых ограничительных квот. Заседание запланировано на 30 ноября - 1 декабря. Мы полагаем, что нефть Brent пока останется в широком диапазоне 40-43 долл./барр., но сегодня разовьет нисходящее движение к нижней границе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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