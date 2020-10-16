ИАЦ «Альпари»: Биржевые «медведи» на самоизоляцию не уходят

В четверг, 15 октября, на мировых фондовых рынках снова господствовал в основном пессимизм. Вторая волна пандемии Covid-19 бодро шагает по планете, снова выводя из строя США, Латинскую Америку и Европу, затронув при этом Россию, а вот в Китае, как сообщают власти «Поднебесной», второй волны пандемии практически нет. Предвыборная президентская компания в США подходит к завершению, в преддверии выборов 3 ноября оба кандидата, Дональд Трамп и Джо Байден, стараются найти каждый на своего оппонента как можно больше компромата, что также нервирует американский рынок. Новый пакет стимулирования американской экономики опять подвис в воздухе из-за разногласий республиканцев и демократов, и это стало дополнительным «кирпичиком» в «здании» общего негативного фона на рынках акций. Индекс Dow в понедельник понизился на 0,07%, однако S&P 500 упал посильнее, на 0,15%, а индекс Nasdaq понизился ещё больше, на 0,47%. Биржевые индексы стран Азии сегодня с утра преимущественно в минусе, за исключением китайских индексов.

В России фондовый рынок в четверг был торпедирован не только мировым негативом и изо дня в день растущим числом заразившихся «ковидом», но ещё и санкциями Евросоюза из-за недоказанного покушения на критика власти Алексея Навального. Санкции были в итоге введены против шести высокопоставленных чиновников, включая директора ФСБ Александра Бортникова и замглавы администрации президента Сергея Кириенко, а также государственного НИИ, в котором было разработано вещество «Новичок». Несмотря на то, что санкции не затронули совместные коммерческие проекты отдельных стран ЕС с Россией (в первую очередь, «Северный поток-2» и «Арктик СПГ»), рынок обеспокоен возможным ухудшением отношений между Россией и ЕС как в политической, так и в деловой сфере.

Кроме того, на рынках вновь возникли слухи о том, что с ближайшего понедельника в России якобы будет введён режим самоизоляции и ограничений для бизнеса, аналогичный тому, что имел место весной этого года, несмотря на то, что подобные слухи не раз опровергались и «Роспотребнадзором», и властями. Но биржевые «медведи» на самоизоляцию не уйдут в любом случае. Индекс МосБиржи в четверг упал на 1,36%, до 2817,29 пунктов, а индекс РТС обвалился на 2,41%, до 1132,29 пунктов.

Лидерами роста на падающем рынке стали акции «Аптечной сети 36.6» (+1,09%), видимо, в ожидании роста спроса на дорогостоящие препараты для лечения заразившихся коронавирусом, а также подорожали акции производителя минеральных удобрений «Акрон» (+0,98%) и Новолипецкого меткомбината (+0,67%). В свою очередь, лидировали в снижении акции биотехнологической компании «ИСКЧ» (-3,92%), что, вероятно, могло быть связано с регистрацией новой российской вакцины, разработанной более крупным конкурентом «Вектор». Также снизились в цене акции «Трубной металлургической компании» (-3,64%) и ретейлера «Магнит» (-3,48%).

Мы ожидаем, что сегодня индекс РТС проведёт торги в коридоре в 1120-1150 пунктов, а индекс МосБиржи – в диапазоне 2810-2840 пунктов.

Цена нефти сорта Brent в четверг снизилась на 0,44%, до $43,34 за баррель, несмотря на то, что коммерческие запасы нефти в США за неделю упали сильнее, чем ожидал рынок, а цена WTI понизилась на 0,33%, до $41,21 за баррель. Сегодня с утра цены продолжают снижаться: Brent теряет уже 1,03%, а WTI – 1,04%, видимо, на мрачных новостях о второй волне «ковида». Прогноз по цене Brent на сегодня составляет $42-43,5 за баррель.

Курс доллара США к рублю расчётами «на завтра» в четверг вырос на 43 коп. (+0,55%), до 78,07 руб. А курс евро к рублю вырос только на 19 коп. (+0,2%), до 91,39 руб. Полагаем, что сегодня доллар будет колебаться в рамках 78-79 руб., евро — в коридоре 91-92 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»