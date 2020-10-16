ПСБ: Учитывая внешний фон, сегодня ожидаем движение индекса МосБиржи в середине диапазона 2800-2850 пунктов

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Фактором давления на национальную валюту станет ситуация на рынке энергоносителей



Ослабление аппетита к риску развивающихся стран на фоне ускорения пандемии оказывает давление на рынок рублевых облигаций.

Совет директоров ЛУКОЙЛа (ПОКУПАТЬ) рекомендовал промежуточные дивиденды в 46 руб./акцию - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: С учетом слабых результатов по итогам работы в 1 полугодии, на высокие дивиденды рассчитывать не приходилось. И в целом этот год с учетом пандемии и ограничений по добыче ОПЕК+ будет для нефтегазовых компаний (кроме префов Сургутнефтегаза) не богатым на дивидендную доходность. Однако в 2021 г. по мере восстановления мировой экономики и взятия пандемии под контроль, ждем улучшения финрезультатов компаний сектора, что будет выражено в росте дивидендных выплат акционерам. ЛУКОЙЛ в любом случае остается привлекательной и дешевой по мультипликаторам компанией, и бумаги его уже достаточно хорошо отпадали. Мы рекомендуем покупать акции ЛУКОЙЛа на долгосрочную перспективу с таргетом в 6435 руб., апсайд 51%.

Продажи ПИК (ДЕРЖАТЬ) за 9 месяцев 2020 года выросли на 10% г/г - до 1,5 млн кв. м - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: ПИК продемонстрировал впечатляющий рост продаж недвижимости, несмотря на пандемию коронавируса. Компания полностью перевела процесс продаж в онлайн, что позволяет заключать сделки с покупателями дистанционно. Кроме того, государственная программа льготной ипотеки под 6,5% делает ипотечные кредиты привлекательнее и значительно расширяет круг потенциальных покупателей, что создает высокий спрос на недвижимость и позволят застройщику увеличивать продажи. Мы ожидаем продолжение роста операционных и финансовых показателей компании благодаря увеличению объема строительства и цен реализации недвижимости. Новость уже отражена в котировках, рекомендуем держать акции компании с целевой ценой 586 руб./акция.

ПАО «Промсвязьбанк»

Управление аналитики и стратегического маркетинга | ПСБ Аналитика & Стратегия