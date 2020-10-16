ПСБ: Минтранс скорректировал Комплексный план модернизации инфраструктуры

Министерство транспорта РФ представило обновленный Комплексный план модернизации инфраструктуры. Основные изменения касаются транспортной части и сроков реализации задач плана, а также структуры финансирования. Снижение объема расходов обусловлено переносом нескольких статей в другие национальные проекты.

Предлагаемые изменения согласуются с июльским указом Президента РФ В. Путина: перенести сроки окончания реализации всех национальных проектов с 2024 года на 2030 год.

Изначально в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (далее – КПМИ) входят 11 федеральных проектов, из которых 9 посвящены транспортной инфраструктуре, а 2 – энергетической. Предлагаемые изменения Минтранспорта касаются только транспортной части. Так, федеральный проект «Железнодорожный транспорт и транзит» разделили на три: «Развитие Восточного полигона железных дорог», «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна» и «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна».

Из федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» выделили отдельный федеральный проект – «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла».

Исключаются федеральные проекты «Коммуникации между центрами экономического роста» (1,2 трлн рублей без учета федерального проекта «Развитие железных дорог Центрального транспортного узла»), «Внутренние водные пути» (276 млрд рублей) и «Транспортно-логистические центры» (46 млрд рублей).

Автодорожная часть федеральных проектов КЦЭР и «Морские порты России» вместе с финансированием включена в национальный проект «Безопасные и Качественные Автомобильные Дороги».

Финансирование обновленной структуры КПМИ на период 2021-2030 годов составит 6,6 трлн рублей, в т.ч. в 2021-2024 годах - 3,8 трлн рублей (808 млрд рублей планируется инвестировать за счет федерального бюджета), в 2025-2030 годы - 2,8 трлн рублей. Прежняя версия плана предполагала объем программы в размере 5,4 трлн рублей на 2021-2024 гг.

ВЛИЯНИЕ НА МАКРОЭКОНОМИКУ

Макроэкономический эффект от принятия данного плана согласуется с логикой решений властей о сдвиге реализации национальных проектов с 2024 года на 2030 год и проведения политики бюджетной консолидации в 2021-2023 гг.

График финансирования инвестиций в инфраструктуру из госбюджета растягивается на более продолжительный период времени. Если раньше, согласно КПМИ, планировалось в 2021-2024 годах профинансировать проекты общим объемом 5,4 трлн рублей, то сейчас эта сумма снижена примерно на 1,1 трлн рублей (с учетом секвестра федеральных проектов на 2021-2023 гг. и переноса программ «Автодорожная часть федеральных проектов КЦЭР» и «Морские порты России» в национальный проект «Безопасные и Качественные автомобильные дороги» на сумму около 1,3 трлн рублей).

В среднем в период 2021-2024 гг. финансирование инфраструктуры из бюджета может быть снижено на 300 млрд рублей в год, что эквивалентно 0,2%-0,25% ВВП.

Тем не менее, это не значит, что государственные капитальные вложения так сильно снизятся. Утвержденный Правительством РФ Прогноз социально-экономического развития России на 2021-2023 годы (положен в основу проекта федерального бюджета на соответствующий период) предполагает сохранение инвестиционных расходов бюджетной системы около 2,5 трлн рублей в год.

В 2021 году планируется лишь незначительное снижение инвестиционных расходов бюджетной системы (около 30 млрд рублей), после их резкого расширения в 2020 году. С учетом планов сокращению расходов на финансирование инфраструктурных проектов, приоритет бюджетных инвестиционных расходов в 2021-2023 гг., вероятно, будет направлен на финансирование проектов с быстрой отдачей и ориентированных на потребление конечного продукта (в т.ч. через закупку основных средств).

Такой подход поддержит внутреннего производителя, но окажет незначительное давление на повышение потенциала экономики России. Прямой негативный эффект на ВВП будет минимальным.

Актуальность нашего базового прогноза сохраняется – выход экономики на докризисные уровни произойдет не раньше середины 2022 года, а восстановление инвестиционной активности ожидается только в середине 2023 года.

ВЛИЯНИЕ НА ОТРАСЛИ

КПМИ дает импульс улучшению производительности труда и снижению транспортных и временных издержек для большинства отраслей. Текущих пропускных мощностей железнодорожного, морского, автомобильного и авиатранспорта может оказаться недостаточно в случае активной реализации инвестиционной программы крупными сырьевыми компаниями.

Однако пандемия вынудила большинство крупнейших производителей перенести свою инвестиционную программу на более поздний срок. Поэтому перенос срока окончания реализации плана на 2030 год не окажет существенного негативного эффекта на крупные компании в части транспортировки сырья. Коронавирус привел к снижению объемов ж/д и морского грузооборота, поэтому немедленное увеличение этих мощностей может быть экономически нецелесообразно.

Некоторые задачи плана уже находятся на стадии реализации. Например, в рамках осуществления плана «Северный морской путь» Совкомфлот уже привлек 43 млрд рублей через публичное размещение. Размещение акций является одним из источников финансирования плана. Часть этих денег пойдет на обновление флота неатомных ледоколов, стоимость которых составляет около 50 млрд рублей.

Резкое падение спроса на авиаперевозки также позволяет отсрочить выполнение плана «Развитие аэропортовой инфраструктуры», поскольку восстановление пассажиропотока до докризисного уровня будет происходить как минимум пару лет. С другой стороны, это может оказать негативный эффект на развитие внутреннего туризма.

Мы видим, что Министерство транспорта перенесло те проекты, реализация которых еще не началась. Другие же проекты, которые находятся в активной стадии выполнения, планируется закончить в срок.